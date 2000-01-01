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4 350 ₽
Розничная цена
3 390 ₽
Старая цена
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Цвет: Под заказ
Ширина : 85
Глубина : 50
Вес, кг : 26,17
Объём : 0.09
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5 290 ₽
Розничная цена
4 890 ₽
Старая цена
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Цвет: Белый с черной кромкой
Ширина : 85
Глубина : 50
Вес, кг : 33.29
Розничная цена
10 621 ₽
Старая цена
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Ширина : 600
Ширина : 600
Розничная цена
10 990 ₽
Старая цена
СТ-02-120611 Кассовый стол 1200х600х1100Н, ЛДСП 16 мм, дуб сонома/черный шагрень с вырезом в столешнице
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Ширина : 600
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5 740 ₽
Розничная цена
4 990 ₽
Старая цена
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Цвет: Белый с черной кромкой
Ширина : 85
Глубина : 50
Вес, кг : 37.5
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